"إنجى" تطلب خلع زوجها: "حاطط فى هدومى GPS"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

رفعت" انجى. س"، 29 سنة، ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة الاسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها بخلع زوجها، مبررة طلبها: "حاطط فى هدومى GPS".

تقول الزوجة فى دعواها التى حملت رقم 2569 لسنة 2023، أنها تزوجت من "محمود .ح"، 33 سنة، يعمل مهندس كمبيوتر، بعدما تعاملت معه خلال صيانة اللاب توب الخاص بي، وتولدت بيننا مشاعر عاطفية دامت شهور وتقدم لخطبتي وتمت الزيجة فى حفل صغير وسط الأهل والأقارب.

تكمل الزوجة حديثها: عشنا حياة زوجية عادية، اعتقدت وقتها أن أفعاله مبررها الغيرة لكن زوجي "بيشك فى كل تصرفاتي وخلقه ضيق لا يتفاهم "، تحدثنا سوياً لتغيير طريقته لاستكمال علاقتنا، ازداد شكه أكثر ووصل بها الأمر أنه أعتقد إنني أخونه مع شخص أخر.

وأضافت "إنجى":"شكاك و بيتكلم كتير فى موضوعات ملهاش علاقة بحياتنا، بيحكى خيانة أصحابه وعنده شعور دايماً إني بخونه، حاولت التعامل معه بكل الطرق لكنه صوته العالي وطريقته فى عدم التفاهم غير مقبولة نهائياً؛ و خلال تنظيف الملابس الموجودة بالدولاب وجدت جهاز صغير بعد البحث عنه على النت طلع "GPS".

وعندما واجهته تعرضت لوصلة ضرب دامت ساعات، وبعدها طردني في الشارع الساعة 2 بليل؛ وأصر على رفض الطلاق" ، فلجأت إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لرفع دعوى خلع ضده، لاستحالة المعيشة معه، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.