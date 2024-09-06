"الدواء فيه سم قاتل".. ضبط مخزن بداخله أدوية منتهية الصلاحية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط مخزن بداخله كميات من الأدوية منتهية الصلاحية قبل إعادة طرحها وبتواريخ جديدة بمنطقة المرج.

كان أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت اخطار يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين.. وبحوزته حقيبة بها كمية من الأدوية منتهية الصلاحية.

وبمناقشته عن مصدر تلك الأدوية أقر بتحصله عليها من مخزن "غير مرخص" بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وبالفحص وإجراء التحريات بالإشتراك مع الجهات المعنية أمكن تحديد المخزن، وبإستهدافه تم ضبط صاحب المخزن ، مندوب مبيعات بإحدى شركات الأدوية ، وآخر عامل بالمخزن.

وعُثر بداخل المخزن على (2900 عبوة أدوية وعقاقير طبية مختلفة الأنواع بها كمية من الأدوية منتهية الصلاحية).

وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتجميع الأدوية من الأسواق وحجبها عن التداول بالإضافة إلى تجميع الأدوية منتهية الصلاحية ، وتغيير تواريخ الإنتاج والصلاحية لإعادة بيعها عن طريق الترويج لها عبر الإنترنت لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.