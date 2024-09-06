الريال هو الفارق.. أسعار عمرة المولد النبوي 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، أسعار العمرة خلال الموسم الجديد وعمرة المولد النبوي 2024، مشيرًا إلى أن أسعار الحج العام الماضي وصلت مليون جنيه؛ بسبب مستويات الفنادق وقربها من الحرم.

وأضاف "السيسي"، خلال لقائه مع نهاد سمير ورشا مجدي، ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن أسعار العمرة تبدأ من 30 ألف جنيه، معلقا: أسعار الريال السعودي هي الفارق في كل عام.

وقال باسل السيسي، إن أسعار 30 ألف جنيه مناسبة للغالبية من المصريين وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية.

وبشأن الإجراءات الصحية للعمرة هذا العام، صرح عضو غرفة شركات السياحة، أن ظهور أمراض مثل الكوليرا وجدري القردة يؤدي لتشديدات صحية وفق منظمة الصحة العالمية، مختتما: هناك وثيقة تأمين صحية لكل معتمر تقوم بها شركات الصحية خلال كل موسم، وذلك يتم في السفر الرسمي سواء للحج أو العمرة.