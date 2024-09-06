شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في مؤتمر Student Leadership بوادي النطرون والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في فعاليات مؤتمر الشباب Student Leadership اليوم الخميس، برعاية رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، وبالشراكة مع مؤسسة SLU الدولية، وخدمة TC مصر، برئاسة القس طوني جورج، مؤسس الخدمة في مصر والشرق الأوسط، وذلك ببيت أجابية بوادي النطرون، بحضور أكثر من 1200 شاب وشابة من الكنائس الإنجيلية.

في بداية فعاليات المؤتمر، قدم الدكتور القس أندريه زكي محاضرة بعنوان "حديث مع أسطورة حالمة- يوسف"، مشيرًا إلى الدروس المستفادة من حياة يوسف في الكتاب المقدس، مسلطًا الضوء على أهمية الحكمة والإدارة الفعالة والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، وكيف يمكن للشباب الاستفادة من هذه الدروس في حياتهم العملية والشخصية. كما أكد رئيس الطائفة على أهمية دور الشباب في بناء المجتمعات ومواجهة التحديات الراهنة. وقال في كلمته: "أنتم شباب اليوم، لكنكم قادة الغد. يجب عليكم أن تتسلحوا بالمعرفة والإيمان لتكونوا مصدر تغيير إيجابي في مجتمعكم". وأضاف الدكتور زكي: "النجاح لا يأتي صدفة، بل هو نتاج العمل الجاد والإصرار. أود أن أراكم تستثمرون كل فرصة تعلمكم لتصبحوا قادة في مجالاتكم، وتساهموا بفعالية في تطوير مجتمعاتكم". كما تناول في كلمته دور الشباب في مواجهة التحديات المعاصرة، مشددًا على أهمية التمسك بالقيم الروحية والأخلاقية لتحقيق الأهداف.

وأشاد رئيس الطائفة الإنجيلية بجهود القائمين على المؤتمر لتنظيم فعاليات متنوعة تهدف إلى تنمية مهارات الشباب وتوسيع آفاقهم. كما تضمن المؤتمر مجموعة من الأنشطة والجلسات التي استهدفت تنمية القيم الروحية والاجتماعية لدى المشاركين. وشهد المؤتمر عروضًا ومحاضرات من مجموعة من المتحدثين المتميزين مثل الدكتور برينت كرو، وإيثان كراودر، والدكتور جاي ستراك، الذين ناقشوا موضوعات تتعلق بالقيادة والتطوير الشخصي.