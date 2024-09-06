شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستهدف خفض معدلات البطالة لـ6.5% خلال عام 2026/2027 والان مع تفاصيل الخبر

أكدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى اهتمامها خفض معدلات البطالة لتصل إلى 6.5% خلال عام 2026/2027، حيث تولى الدولة بشكل عام اهتمامًا غير مسبوق بملف العمالة غير المنتظمة، لا سيما وأنه جزء لا يتجزأ من منظومة الحماية الاجتماعية، وهو ما يتطلب توجيه جميع أوجه الدعم اللازم لهذه الفئة، ويأتى ذلك فى ضوء ما يتضمنه برنامج الحكومة الجديدة الذى يستمر لمدة 3 سنوات "2024-2027" من خلال التالى:

1. استمرار حصر العمالة غير المنتظمة في جميع القطاعات، بما يسهم في تقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين.

2. استمرار متابعة آليات إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة.

3. متابعة توفير كل سبل الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والاستفادة من جميع التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.

4. التوسع في البرامج التدريبية وتنمية المهارات للعمالة غير المنتظمة، بما يُسهم في حصولهم على فرص عمل لائقة.

كما ركز البرنامج على رفع كفاءة المشتغلين في سوق العمل، وذلك من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وتطوير منظومة التدريب التي تستهدف تحسين مستوى المهارات للعمالة المصرية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستعانة بالمتخصصين.