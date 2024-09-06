شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع مياه الشرب عن 6 مناطق بحلوان من 9 مساء الجمعة لـ5 صباح السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد عدة مناطق بحلوان، اليوم الجمعة، انقطاع مياه الشرب لمدة 8 ساعات، بسبب أعمال صيانة بمحطة شمال حلوان، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (مساكن الزلزال - التعاونيات - عزبة الوالدة - عرب الوالدة - منشية عين حلوان – مساكن صلاح سالم) بحلوان، وضعف المياه عن مناطق (غرب حلوان - شارع رايل) بـ حلوان، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت ولمدة 8 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لقيامها بأعمال صيانة وإحلال وتجديد وربط خط المياه قطر 700مم بخط قطر 600مم بمحطة مياه شمال حلوان.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

وأكدت الشركة أنها تقوم بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس أب على رقم 01206665125.