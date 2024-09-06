شكرا لقرائتكم خبر عن هل يغيب إمام عاشور عن السوبر الإفريقى بعد إحالته للمحاكمة؟ .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن حددت محكمة جنح الشيخ زايد، أولى جلسات محاكمة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، فى واقعة التعدى على فرد أمن داخل مول بالشيخ زايد، فى جلسة 5 أكتوبر المقبل، يوضح الخليج 365 موقف نجم النادي الأهلي من المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي الذي يقام في المملكة العربية السعودية نهاية شهر سبتمبر الجاري، وهل يحق له السفر قانوناً بعد إحالته إلى المحاكمة.

وطبقاً للقانون فإنه يمنع الشخص من السفر في حال إصدار حكماً بحقه من أي محكمة سواء كانت محكمة الجنايات أو الجنح، ولا يمكن منع شخص من السفر ما لم يتم إصدار أي حكم بحقه طبقاً لأحكام القانون، إذ يجوز للمتهم المخلي سبيله السفر لقضاء عطلة أو لإنجاز أعماله ولكن يجب عودته إلى البلاد قبل موعد جلسته أمام المحكمة في القضية المنظورة.

العقوبات التي تواجه إمام عاشور

النيابة وجهت لإمام عاشور تهمة التعدي على فرد الأمن وإحداث إصابته، وهو ما يعاقب عليه القانون، وفق للمادة 241 أن كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما المادة 242 فنصت على أنه إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين، يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.

وبذلك بإن عقوبة التعدي بالضرب تكون إذا وقعت الجريمة مع سبق الإصرار والترصد، أو إذا وقعت الجريمة باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، أو إذا وقعت الجريمة على أحد العاملين بوسائل النقل العام وقت أداء عمله، أو إذ وقعت الجريمة باستعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من عصبة.

كانت نيابة الشيخ زايد، أخلت سبيل إمام عاشور لاعب النادى الأهلى بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه فى واقعة التعدى على فرد الأمن بمول تجارى بالضرب، وواجهته النيابة بالفلاشة المقدمة من فرد الأمن المجنى عليه، التى ترصد دخوله المول رفقة 15 شخصا آخرين.

ووجهت النيابة لـ«عاشور»، اتهاما بالتعدى على فرد الأمن وإحداث إصابته، فرد على الاتهام، قائلا: أن الواقعة عبارة عن شد وجذب أدت إلى سقوط فرد الأمن على الأرض.

وأضاف انه أن تلقى اتصالا من زوجته ياسمين حافظ، لتخبره بأنه مجموعة شباب تحرشوا بها، وحضر إلى المول إثر قولها له أن الأمن لم يتدخل، وشعر بضيق بسبب منعه من الدخول.

وأفاد أنه شد التليفون المحمول الذى كان بحوزة فرد الأمن المجنى عليه لقيامه بتصويره، أثناء تواجده وآخرين بالمكان، لرغبته فى رؤية الأشخاص الذين قالت زوجته إنهم تحرشوا بها.