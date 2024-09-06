شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن نسبي فى الطقس على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تبث بشرى سارة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تحسن نسبي فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ما يؤدى إلى تلطيف الأجواء أحيانا، لافتة إلى أن الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 33 درجة.

ويشهد اليوم الجمعة ، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مما يؤدى إلى تلطيف الأجواء ليلا .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 28.