شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى يلتقى رئيس مجلس إدارة مجموعة "فامسون أجريفام" العالمية والان مع تفاصيل الخبر

على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي بالعاصمة بكين، التقي اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، داى جون، رئيس مجلس إدارة مجموعة "فامسون أجريفام" العالمية.

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء داى جون والوفد المرافق له، مُشيدًا بالمشروعات ‎‫الكبرى التي تنفذها شركة "فامسون" في مصر فى مجال تصنيع الصوامع الغذائية، مرحباً بتواجد الشركة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشاركتها فى العديد من أوجه التنمية الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، متابعته لما قامت به الشركة من تعاون مع شركة مستقبل مصر، وذلك بهدف إنشاء صوامع بطاقة تخزينية تصل إلى 500 ألف طن، بمشروع الدلتا الجديدة، منوها إلى أن هذا المشروع تم تنفيذه وفقا لأحدث النظم المطبقة فى هذا المجال، وتم افتتاحه خلال مايو الماضي.

وتوجه رئيس الوزراء، خلال اللقاء، بالشكر داي جون، على مجهودات الشركة، وما تقوم به من تعاون وتنسيق مع مختلف الجهات المصرية، لتحقيق أوجه التنمية المنشودة، مؤكداً حرصه على زيارة مصنع الشركة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أعرب داى جون، عن سعادته بلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، فى بكين على هامش مشاركته في قمة منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي، مقدماً عرضاً موجزاً عن أنشطة ومجالات عمل الشركة المتنوعة، وخططها المستقبلية.

ونوه داى جون إلى أن الشركة قامت فى إطار مبادرة الحزام والطريق، بإنشاء وتنفيذ عدد من المشروعات المختلفة فى أكثر من 140 دولة حول العالم.

وحول ما حققته الشركة فى مصر، أشار داي جون إلى أن الشركة ساهمت فى اضافة قدرة تخزينية تصل إلى 5 ملايين طن، وهو الذي من شأنه المساهمة فى حل مشكلة الهدر الناتج عن تخزين الحبوب، مؤكداً فى الوقت ذاته سعي الشركة للتوسع فى مشروعاتها فى مصر فى العديد من المجالات، وذلك بما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائي فى مصر، وتوفير العديد من فرص العمل للشباب المصري.

وأكد داي جون، مواصلة التعاون فى المشروعات الزراعية المختلفة فى مصر، والاستمرار فى تنفيذ المراحل المتعاقبة لمشروعات الشركة وفقاً لاحدث التكنولوجيات المتقدمة.