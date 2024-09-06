مدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مجمع صناعي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد أبو بكر:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الصينية، بكين، على هامش منتدى التعاون الصيني الإفريقي، مراسم توقيع عقد مشروع شركة "شاندونج تيان اي للكيماويات - Shandong Tianyi Chemical" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يستهدف إنشاء مجمع صناعي عالمي لاستخلاص مادة البروم (Bromine) بالاعتماد على استخدام نواتج تحلية مياه البحر التي يتم هدرها وتصريفها في البحر.

وقام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتوقيع اتفاق إطاري عام يشمل جميع عقود المشروع مع Maoan Lee، رئيس شركة شاندونج تيان اي للكيماويات، والسيد/ Li DaiXin، رئيس مجلس إدارة شركتي تيدا مصر وتيدا الصين إفريقيا.

وأوضح وليد جمال الدين أن المشروع يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأنه يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطين صناعة البروم، مشيرًا إلى أن المشروع يُقام على مساحة 120 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات 110 ملايين دولار أمريكي.

ويشمل الاتفاق الإطاري عقد توريد المياه شديدة الملوحة اللازمة للإنتاج وهو العقد الذي وقعه من الجانب الصينى Maoan Lee، رئيس شركة شاندونج تيان اي للكيماويات.

ويتضمن الاتفاق الإطاري كذلك توقيع عقد حق انتفاع بمساحة أرض قدرها 80 ألف متر مربع، لإقامة مصنع إنتاج خام البروم بجوار محطة تحلية مياه البحر بين كل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، Maoan Lee، رئيس شركة شاندونج تيان اي للكيماويات.

كما يشمل الاتفاق الإطاري توقيع عقد حق انتفاع بالأرض بين شركة "شاندونج تيان اي

للكيماويات" والمطور الصناعي "تيدا – مصر" لإقامة مصنع منتجات البروم داخل منطقة المطور " تيدا-مصر" على مساحة 40 ألف متر مربع. وقام بتوقيع هذا العقد Maoan Lee، رئيس شركة شاندونج تيان اي للكيماويات، و Li DaiXin، رئيس مجلس إدارة شركتي تيدا مصر وتيدا الصين إفريقيا.