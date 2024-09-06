طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: حرارة وسحب منخفضة ومتوسطة بهذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات القادمة اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود خلال الساعات القادمة، طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الساعات القادمة يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة الخميس 10 سبتمبر 2024، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأوضحت أن حالة الطقس اليوم تشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن طقس اليوم يشهد ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى؛ مما يؤدي إلى تلطيف الأجواء أحيانًا.