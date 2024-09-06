شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تركيا: القاهرة وأنقرة لديهما إرادة لتفعيل إمكاناتهما فى العلاقات الثنائية أو الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

أكد وزير الخارجية التركى هاكان فيدان، إن مصر وتركيا لديهما إرادة تامة لتفعيل كافة إمكاناتهما سواء في العلاقات الثنائية أو الإقليمية.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، تلبية للدعوة المقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان، وأوضح السفير أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن زيارة الرئيس التاريخية لتركيا تمثل محطة جديدة فى مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس أردوغان التاريخية لمصر فى فبراير الماضي، وتأسيساً لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائياً أو على مستوى الإقليم، الذى يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين.