أخبار مصر.. توقيع مشروعات بأكثر من مليار دولار ومجمع صناعى بـ"قناة السويس"

افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 6 سبتمبر، 21 مسجدًا في إطار خطتها لـ إعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، منها 20 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024 حتى تاريخه 156مسجدًا، منها 128 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و28 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014 حتى تاريخه 12237 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و 162 مليون جنيه.