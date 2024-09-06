"الخروجة قلبت بغم".. كواليس تسمم 3 فتيات داخل مول بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي ملابسات تسمم 3 فتيات بمدينة الشيخ زايد.

الساعة مساء الخميس، تناولت 3 فتيات وجبة بأحد المطاعم أمام مول بوصلة دهشور توجهوا بعدها لكافيه بمول شهير تناولوا فيه أحد المشروبات.

فجأة، تدهورت حالة الفتيات الثلاث، شعرن بحالة إعساء شديدة وإغماء نقلن على إثرها إلى المستشفى المركزي للعلاج.

الفتيات الثلاث هن: "ملك.ا." و"هنا.أ" و"أروى.ح." الفحص الطبي المبدئي رجح تعرضهن لحالة تسمم غذائي بسبب وجبة العشاء.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.