سائق شركة "توصيل شهيرة" يسرق حقيبة أجنبي بمدينة نصر.. والداخلية تكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط سائق يعمل بإحدى شركات النقل الذكي بمنطقة مدينة نصر ثالث، بعد أن ارتكب جريمة سرقة حقيبة لأحد الأجانب.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من شخص يحمل جنسية إحدى الدول، يفيد بسرقة حقيبته التي كانت تحتوي على متعلقاته الشخصية، بينما كان المتهم يقوم بنزول لشراء بعض المستلزمات الشخصية. بعد التحقيقات والتحريات، تم تحديد موقع السائق والقبض عليه.

بمواجهة المتهم، اعترف بجريمته وأرشد عن مكان الحقيبة المسروقة، والتي تم استعادتها بالكامل. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.