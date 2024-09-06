جريمة غامضة.. العثور على جثة شاب مقتول داخل شقة بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت مدينة الشيخ زايد، صباح اليوم، جريمة قتل غامضة ضحيتها شاب ابن دبلوماسي سابق.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مقتول داخل شقة في حدائق المهندسين.

ووجه العميد محمد أمين، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، بسرعة فحص البلاغ بالتنسيق مع الأدلة الجنائية وقطاع الأمن العام.

أظهرت معاينة المقدم إسلام المهداوي، مفتش فرقة الشيخ زايد، أن الجثة تعود لشاب - ابن سفير سابق - ويظهر عليها إصابات ظاهرية بالجسم نتيجة اعتداء أودى بحياته.

وقام المقدم عمرو مصطفى، رئيس مباحث قسم أول الشيخ زايد، بمعاينة مسرح الجريمة واستماع أقوال أسرة المجني عليه، كما تم مراجعة الكاميرات في محيط المنزل وفحص سجل مكالماته للبحث عن وجود خلافات مع آخرين قد تكون دافعًا وراء القتل.

وأودعت الشرطة الجثة في ثلاجة المستشفى تمهيدًا لنقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.