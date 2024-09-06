كامل الوزير: خطة شاملة للنهوض بالصناعة وتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، المهندس جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات القطري لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة وحضر اللقاء السفير طارق الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة والسفير إيهاب نصر مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي

استهل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اللقاء، بالترحيب بوزير المواصلات القطري، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الفعال بين مصر وقطر في كافة المجالات، ومنها مجالي الصناعة والنقل، مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد المهندس جاسم بن سيف السليطي، حرص الحكومة القطرية على زيادة حجم التعاون مع الجانب المصري خاصة مع العلاقات القوية التي تربط بين الجانبين.

وتباحث الجانبان حول زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر وخاصة في مجال الصناعة، حيث أكد الفريق مهندس كامل الوزير، على أهمية التعاون في هذا المجال خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاضافة إلى أن المناخ الاستثماري في مصر واعد وهو ما أكده وزير المواصلات القطري الذي أشار إلى اهتمام الحكومة القطرية بزيادة حجم الاستثمارات في مصر ومنها قطاع الصناعة.

وتناولت المباحثات، دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين في مجال الموانئ والمحطات المتخصصة، ولاسيما كيفية مشاركة الجانب القطري في تطوير محطات الحاويات الحالية بالموانئ المصرية عن طريق ضخ استثمارات مباشرة لتطوير ورفع كفاءة البنية الفوقية ومعدات التشغيل وتطبيق أحدث نظم التكنولوجيا في الإدارة والتشغيل.

وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة لاستعراض وتحديد الفرص الاستثمارية في قطاعي النقل والصناعة والتي من الممكن أن تشكل انطلاقة كبيرة بين الجانبين للتعاون المشترك في هذين المجالين