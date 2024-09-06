مدبولي يلتقي رئيس مجلس إدارة "فامسون أجريفام" العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، داى جون، رئيس مجلس إدارة مجموعة "فامسون أجريفام" العالمية، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير المصري في بكين عاصم حنفي.

جاء ذلك، على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي بالعاصمة بكين.

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بداى جون والوفد المرافق له، مُشيدًا بالمشروعات ‎‫الكبرى التي تنفذها شركة "فامسون" في مصر في مجال تصنيع الصوامع الغذائية، مرحباً بتواجد الشركة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشاركتها في العديد من أوجه التنمية الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، متابعته لما قامت به الشركة من تعاون مع شركة مستقبل مصر، وذلك بهدف إنشاء صوامع بطاقة تخزينية تصل إلى 500 ألف طن، بمشروع الدلتا الجديدة، منوها إلى أن هذا المشروع تم تنفيذه وفقا لأحدث النظم المطبقة فى هذا المجال، وتم افتتاحه خلال مايو الماضي.

وتوجه رئيس الوزراء، خلال اللقاء، بالشكر داي جون، على مجهودات الشركة، وما تقوم به من تعاون وتنسيق مع مختلف الجهات المصرية، لتحقيق أوجه التنمية المنشودة، مؤكداً حرصه على زيارة مصنع الشركة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أعرب داى جون، عن سعادته بلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، فى بكين على هامش مشاركته في قمة منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي، مقدماً عرضاً موجزاً عن أنشطة ومجالات عمل الشركة المتنوعة، وخططها المستقبلية.

ونوه إلى أن الشركة قامت فى إطار مبادرة الحزام والطريق، بإنشاء وتنفيذ عدد من المشروعات المختلفة فى أكثر من 140 دولة حول العالم.

وحول ما حققته الشركة فى مصر.

وأشار داي جون إلى أن الشركة ساهمت فى إضافة قدرة تخزينية تصل إلى 5 ملايين طن، وهو الذي من شأنه المساهمة فى حل مشكلة الهدر الناتج عن تخزين الحبوب، مؤكداً فى الوقت ذاته سعي الشركة للتوسع فى مشروعاتها فى مصر فى العديد من المجالات، وذلك بما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائي فى مصر، وتوفير العديد من فرص العمل للشباب المصري.

وأكد مواصلة التعاون فى المشروعات الزراعية المختلفة فى مصر، والاستمرار فى تنفيذ المراحل المتعاقبة لمشروعات الشركة وفقاً لأحدث التكنولوجيات المتقدمة.