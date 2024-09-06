هل يبدأ موسم العمرة قبل موعد المولد النبوي 2024؟.. مصدر يكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال مصدر مُطلع بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن ضوابط موسم العمرة الجديد ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، بشأن الإجابة على تساؤل "هل تصدر الضوابط قبل المولد النبوي وتبدأ الرحلات"، وعلق قائلًا:"شركات السياحة المنظمة لبرامج العمرة ستقوم بتوثيق عقود وكالة العمرة وهذا الإجراء يستغرق من وحتى 10 أيام، وبالتالي فإنه يوجد صعوبة حتى الآن في إدراك رحلات عمرة المولد النبوي الشريف 2024.

وأوضح المصدر، أنه توجد محاولات حتى الآن من مسؤولي الغرفة لخفض قيمة خطاب ضمان تنظيم برامج العمرة والذي تقدمه الشركات لصالح وزارة السياحة والآثار قبل بدء الموسم.

وكانت مصادر كشفت لمصراوي، أن قيمة خطاب الضمان ستتراوح من 2 إلى 5 مليون جنيه هذا الموسم.

لماذا تسبب خطاب الضمان في أزمة بين شركات السياحة الدينية؟

وأكد، أنه من المتوقع أن تبدأ رحلات العمرة رسميًا خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري 2024.