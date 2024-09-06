شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يبحث مع مسئول مجموعة Thales Group الفرنسية التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

استمرارًا للقاءات التي أجراها الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني خلال فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024،، التقى وزير الطيران المدني مع وفد مجموعة تاليس(Thales Group) الفرنسية إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية وخدمات الذكاء الاصطناعي و الاتصال والأمن السيبراني وأنظمة الملاحة الجوية وغيرها من الخدمات التقنية الأخرى.

وبحث الجانبان آليات التعاون المشترك في مجالات الطيران المدني، وكيفية الاستفادة من الخبرات العالمية التي تتمتع بها مجموعة تاليس في مجالات تطوير البنية التحتية للمطارات وتحديث الأنظمة التقنية المستخدمة في مجال الملاحة الجوية ونظم الاتصالات.

وخلال اللقاء استعرض الوفد الفرنسى Thales Group أحدث الابتكارات والحلول التقنية التي تقدمها المجموعه لدعم قطاع الطيران المدنى في مصر وسبل تعزيز قدراته التكنولوجية.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور سامح الحفنى على أهمية تعميق جهود الشراكة والتعاون الفعال في ضوء استراتيجية التطوير التي تنتهجها وزارة الطيران المدني وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز أسس التعاون البناء مع كبرى الشركات العالمية الرائدة فى مجال النقل الجوى، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدنى تضع في مقدمة أولوياتها تطوير البنية التحتية في كافة المجالات، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المُقدمة ويعزز من تنافسية منظومة المطارات المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ومن جانبهم، أعرب مسئولى مجموعة تالاس عن سعادتهم بتلك المشاركة الفعالة فى فاعليات معرض مصر للطيران والفضاء المقام بمدينه العلمين الجديدة، مشيدين بما لمسوه من جهود حثيثه يقوم بها قطاع الطيران المدني في مختلف الأنشطة؛ مؤكدين على جهود العمل الداعمة مع الجانب المصري واهتمامهم بتقديم أحدث التقنيات التكنولوجية في مجالات تحديث نظم الإتصالات وإدخال أفضل النظم المتطورة في منظومة عمل الطيران المدني؛ بما يلبي متطلبات السوق المصرية ويسهم في دعم رؤية مصر المستقبلية في هذا المجال.

ويأتي هذا اللقاء في ضوء جهود وزارة الطيران المدني لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية الكبرى،، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع.



