شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 58 مليون خدمة مجانية خلال 36 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 58 مليونا و129 ألف خدمة مجانية بـ36 يوما

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