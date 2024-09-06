رئيس الوزراء يشارك في المؤتمر الثامن لرواد الأعمال الصينيين والأفارقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شارك اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال حضوره نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قمة منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي بالعاصمة بكين، في المؤتمر الثامن لرواد الأعمال الصينيين والأفارقة، برئاسة لي تشاينج، رئيس مجلس الدولة الصيني، والرئيس السنغالي (الرئيس المشارك لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي)، فضلاً عن عدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين بالمنتدى، وعدد كبير من ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال.

وألقى رئيس مجلس الدولة الصيني كلمة أبرز خلالها مشاركة بلاده في جهود التنمية الجارية في الدول الأفريقية، والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبين سواء في مجال تعزيز التجارة البينية أو تحديث الصناعة أو تطوير الزراعة.

كما ألقى رؤساء دول وحكومات كل من السنغال، وزيمبابوي، وزامبيا، والجابون، وجزر القمر، وساوتومي وبرنسيب، كلمات أكدت تطلع دول القارة للتعاون مع الصين في كافة المجالات لاسيما تعزيز التجارة البينية، وتحديث الصناعة، وتحقيق التنمية الزراعية، وتطوير البنية التحتية، ونقل التكنولوجيا، والتوسع في تنويع مصادر الطاقة من خلال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتناول نائب وزير التجارة الصيني كذلك في كلمته فرص تعزيز التجارة البينية، بينما أوضح رئيس البنك الصيني للتنمية جهود البنك في دعم المشروعات الاقتصادية والتنموية في دول القارة.

وفي ختام الجلسة، ألقى الدكتور علاء عز، الأمين العام لـ اتحاد الغرف التجارية كلمة أكد خلالها عمق العلاقات بين الجانبين، مشيراً إلى الفرص المتاحة للتعاون بين الصين والدول الأفريقية، فضلاً عن أهمية دعم مشروعات البنية التحتية والنقل لتعزيز التبادل التجاري لاسيما في ظل عدد من المشروعات الهامة مثل طريق القاهرة - كيب تاون.