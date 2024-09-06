محافظ الجيزة: تحديث آليات التشغيل والعمل داخل المدفن الصحي بشبرامنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المدفن الصحى للمخلفات بشبرامنت؛ للوقوف على انتظام العمل، ومتابعة أعمال التطوير الجارية به بما يضمن توفير جو بيئي وصحي للمواطنين.

وبحسب بيان محافظة الجيزة، الجمعة، تفقد "النجار"، خلال الجولة، منشآت المدفن الصحى ووحداته الإدارية

واطلع محافظ الجيزة،على دورة العمل به وبقطاعاته; مشيراً إلى أن المحافظة جادة في تحديث آليات التشغيل وتحقيق الاستفادة منه في تحسين منظومة جمع وإدارة المخلفات بالمحافظة.

وشملت جولة المحافظ، المرور على أعمال التطوير بالمدفن والتي تتضمن إنشاء عدد 5 خلايا دفن صحي بإجمالي مساحة 70 فدان التعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة لرفع كفاءة العمل بالمقلب.

وتابع المهندس عادل النجار، أعمال الإنشاءات الجارية بأحد مصانع إعادة التدوير المقامة بالتعاون مع القطاع الخاص، موجهًا مختلف الأجهزة المعنية بتوفير التسهيلات اللازمة للانتهاء من إجراءات الإنشاء لضمان بدء العمل به وفق المواعيد المحددة.

ورافق المحافظ مسئولى المصنع في جولة؛ للتعرف على دورة العمل بالمصنع بداية من فرز المخلفات وحتى مرحلة الإنتاج.