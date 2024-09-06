حدث في 8 ساعات| فرصة عمل جديدة بـ15 محافظة.. واختيار مصر مقرًا للوكالة العربية للدواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، الحكومة توقع عقود مشروعات باستثمارات تتخطى 1.067 مليار دولار بمنطقة قناة السويس ووزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بـ 15 محافظة.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي

وزيرة البيئة: تمويل المناخ أصبح حتمي للدول لتحقيق أهداف التخفيف والتكيف

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ايلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة الاتفاقيات متعددة الأطراف والدكتور تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للعلاقات الدولية، لمناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك بين وزارة البيئة ومؤسسات وبرامج الأمم المتحدة.

للتفاصيل..اضغط هنا

رئيس الوزراء يشارك في المؤتمر الثامن لرواد الأعمال الصينيين والأفارقة

شارك اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال حضوره نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قمة منتدى التعاون الصيني - الأفريقي بالعاصمة بكين، في المؤتمر الثامن لرواد الأعمال الصينيين والأفارقة، برئاسة لي تشاينج، رئيس مجلس الدولة الصيني، والرئيس السنغالي (الرئيس المشارك لمنتدى التعاون الصيني.

للتفاصيل..اضغط هنا

استثمارات تتخطى 1.067 مليار دولار.. توقيع عقود إقامة مشروعات بـ"اقتصادية قناة السويس"

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، توقيع عقود عدد من المشروعات التي ستقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير المصرى فى بكين عاصم حنفى، وQu Defu، رئيس مجلس إدارة شركة "تيدا القابضة".

للتفاصيل..اضغط هنا

وزير الصحة يعلن اختيار مصر مقرا للوكالة العربية للدواء

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة السكان، تتويج الجهود المصرية في إنشاء الوكالة العربية للدواء (وعد) واختيار جمهورية مصر العربية، مقرا لها، بعد موافقة مجلس وزراء الصحة العرب، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، متوجها بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه الدائم وغير المحدود لجميع خطوات إنشاء الوكالة والتي امتدت لما يزيد عن 30 شهرا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

محافظ الجيزة: تحديث آليات التشغيل والعمل داخل المدفن الصحي بشبرامنت

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المدفن الصحى للمخلفات بشبرامنت؛ للوقوف على انتظام العمل، ومتابعة أعمال التطوير الجارية به بما يضمن توفير جو بيئي وصحي للمواطنين.

للتفاصيل..اضغط هنا

هل يبدأ موسم العمرة قبل موعد المولد النبوي 2024؟.. مصدر يكشف التفاصيل

قال مصدر مُطلع بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن ضوابط موسم العمرة الجديد ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة.

للتفاصيل..اضغط هنا

وظائف وفرص للتدريب.. وزير العمل يلتقي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي

استقبل محمد جبران، وزير العمل، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة الدكتور ممدوح العربي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي المتخصصة في صناعات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية

للتفاصيل..اضغط هنا

وزير الطيران: نهدف أن تكون مصر مركزًا إقليميًا للطيران بالشرق الأوسط وأفريقيا

التقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني بكامل العوضي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي “الإياتا”؛ حيث يعد هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الهامة التي تُعقد على هامش المعرض، والذي شارك فيه نخبة من كبار المسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم، بهدف تبادل الأفكار والاطلاع على أحدث التطورات في مجالات الطيران

للتفاصيل..اضغط هنا

التقديم في هذا الموعد.. "بيت الزكاة يعلن تأسيس مركز لدعم الطلاب الوافدين

أعلن بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، تأسيس مركز دعم الطلاب الوافدين، وفتح باب التقديم للحصول على الدعم سواء كان سداد المصروفات الدراسية أو توفير سكن ملائم أو شراء مستلزمات دراسية، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025م.

للتفاصيل..اضغط هنا

الأزهر: اصطحاب الأطفال لأداء صلاة الجمعة بالمساجد جائز بشرط

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن اصطحاب الأطفال غير البالغين إلى المسجد لصلاة الجمعة بغرض تعويدهم على أداء الصلاة أمر مستحب؛ ويتأكَّد استحباب ذلك إذا كانوا مُميِّزين؛ لتنشئتهم على حُبِّ المسجد وشهود صلاة الجماعة.

للتفاصيل..اضغط هنا

2500 فرصة عمل جديدة بـ15 محافظة - التخصصات وموعد التقديم

أصدرت وزارة العمل، اليوم الجمعة، نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

للتفاصيل..اضغط هنا

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: حرارة وسحب منخفضة ومتوسطة بهذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات القادمة اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

للتفاصيل..اضغط هنا