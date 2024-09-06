ضبط عنصر إجرامي بحوزته أقراص مخدرة بقيمة 5 ملايين جنيه بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على أحد العناصر الإجرامية في محافظة مطروح، وضُبط بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة تقدر قيمتها بنحو 5 ملايين جنيه.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أن المتهم "له معلومات جنائية" كان يقوم بالاتجار في العقاقير المخدرة وترويجها على عملائه، مستخدمًا دائرة قسم شرطة السلوم بمطروح كمسرح لنشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت القوات الأمنية برئاسة اللواء حاتم الحداد، مدير أمن مطروح، في القبض على المتهم وبحوزته 47 ألف قرص مخدر من عقار "التامول". وبمواجهته، اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار. وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 5 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.