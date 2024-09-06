رئيس جامعة حلوان يفتتح مسجد الجامعة بعد تطويره في خطوة لتعزيز الوعي الديني

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القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اليوم مسجد الجامعة بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد الشاملة، جاء ذلك خلال صلاة الجمعة، بحضور الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من قيادات الجامعة.

ومن جانبه، أكد الدكتور قنديل على أهمية تحديث وتطوير المسجد، مشيراً إلى دوره المحوري في بناء الوعي الديني بصورة صحيحة لدى الطلاب، وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الجامعة الشاملة لتوفير بيئة تعليمية متكاملة تراعي الجوانب الروحية والأكاديمية على حد سواء.

وحرص الدكتور قنديل على أداء صلاة الجمعة في المسجد في لفتة رمزية تؤكد على أهمية هذا الصرح الديني في حياة الجامعة.

جدير بالذكر أن مشروع تطوير وتجديد مسجد جامعة حلوان قد أشرفت عليه الإدارة الهندسية بالجامعة، تحت إشراف المهندس محمد أبو العلا، مدير عام الإدارة الهندسية. وقد تم تنفيذ المشروع وفقاً لأعلى المعايير الهندسية والجمالية، حيث تم توسيع مساحة المسجد لتصل إلى ٤٥٠م٢، مما يتيح استيعاب ٤٠٠ من المصلين.

ويعد افتتاح المسجد بعد تطويره خطوة هامة في مسيرة تحديث البنية التحتية لجامعة حلوان.



افتتاح مسجد الجامعة بعد تطويره في خطوة لتعزيز الوعي الديني



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