شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح حكم الاحتفال بالمولد النبوى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دار الافتاء المصرية على استحباب أهل العلم بالاحتفال بـ المولد النبوى الشريف، وأوضحت الدار اهم المصادر التى تناول ذلك، وذلك ضمن حملة أطلقتها الدار بعنوان نور على الدرب على نهج المصطفى، حيث أكدت دار الإفتاء أنها تجدد العهد على حب النبى، وسيكون ذلك يوميًّا على كلِّ مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بدار الإفتاء المصرية.

وتابعت الدار: هل تساءلت يومًا عن فضائل الاحتفال بالمولد النبوي؟ هل لديك أسئلة حول السُّنَّة النبوية فى هذا الشأن؟ دار الإفتاء المصرية توفر لك كل ما تحتاج إليه من معلومات وأجوبة شافية، تحت عنوان (#قالوا_وقلنا)، دار الإفتاء المصرية تدعوكم للاحتفال بالمولد النبوى الشريف، لنستلهمَ من سِيرة النبى الكريم الأخلاقَ والقِيَمَ النبيلة. لنشارك معًا فى الاحتفالات والأنشطة المتنوعة التى أعددناها لكم؛ لنشر نور الإسلام وبثِّ الوعى الدينى الصحيح، بعنوان (#من شمائل_سيدنا_النبي).

لنجعل من هذا المَوْلِدِ النَّبَوِى مناسبةً للتجديد والتغيير. لِنعمل جميعًا على نشر المحبة والتسامح، لنجعل من هذا المولد انطلاقة جديدة لبناء مجتمع قوى ومتماسك، بعنوان (#ولد_الهدى) و(#موقف_القرآن_من_إيذاء_النبي).

فى ذكرى ميلاد خير الأنام، لننشر نور الإسلام ونقتدى بسيرته العطرة، لنفرح جميعًا بمولد النبى الذى علَّمنا الحب والسلام والتسامح. لنجعل من هذا المَوْلِدِ بِدايةً جديدةً لبناءِ مجتمعٍ أفضلَ.



دار الافتاء



