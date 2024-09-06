شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: التبادل التجارى مع الصين يبلغ 14 مليار دولار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء للصين، وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم والشراكات الاستثمارية من شأنه أن يدعم قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية، موضحاً أن الصين عملاق الصناعة فى العالم وبلغت صادراتها العام الماضى نحو 3.4 تريليون دولار وحجم الناتج الإجمالى لها 18 تريليون دولار مما يؤكد أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين تدعم فرص العمل والنمو.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن العديد من الشركات الصينية تعمل فى مختلف القطاعات الاقتصادية وإنشاء مناطق الأعمال المركزية فى العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، موضحاً أن تفعيل مذكرات التفاهم التى تم توقيعها مع الصين من شأنه أن يدعم جهود الدولة فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير فرص العمل ونمو الاقتصاد.

ولفت الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أن حجم التبادل التجارى مع الصين يبلغ 14 مليار دولار وسط اهتمام برفع هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، موضحاً أهمية البناء على ما تحقق فى مجال البنية التحتية وتطوير الموانئ البحرية خلال السنوات الماضية بإبرام الشراكات مع مختلف دول العالم شرقاً وغربا واستثمار الموقع الجغرافى المتميز بتصدير المنتجات الزراعية والصناعية المصرية لنحو 150 دولة فى 3 قارات بحجم مستهلكين 6.6 مليار نسمة.