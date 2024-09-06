شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يتفقد معهدي "إيجوث" للسياحة والفنادق والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار جولته بالإسكندرية، أجرى المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، زيارة إلى المعهد العالى للسياحة والفنادق والمعهد الفندقى فوق المتوسط التابعين للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق.

تفقد الوزير الإمكانيات والوسائل التعليمية المتاحة لدى المعهدين والأقسام المختلفة، كما استعرض نماذج محاكاة تعليمية منها نموذج لطائرة ومتحف وفندق، والتى تتيح للطالب التدريب العملى والتطبيقى.

وأشاد المهندس محمد شيمى بالجهود التعليمية فى المعهدين وطلابهما، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى والمهارى والتوسع فى البرامج التدريبية على أن تتضمن مهارات الإدارة واللغات الأجنبية، والارتقاء بالمنظومة التعليمية وتطوير المحتوى العلمى لدعم سوق العمل السياحى والفندقى باحتياجاته من الخريجين المتميزين، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالى.