أخبار مصر.. غدا طقس حار وسحب تلطف الأجواء والعظمى بالقاهرة 33 درجة

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى قمة منتدى التعاون الصينى ـ الأفريقى بالعاصمة الصينية بكين، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مراسم توقيع 5 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مصر والصين، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الصينية، بكين، على هامش منتدى التعاون الصيني الإفريقي، مراسم توقيع عقد مشروع شركة "شاندونج تيان اي للكيماويات - Shandong Tianyi Chemical" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يستهدف إنشاء مجمع صناعي عالمي لاستخلاص مادة البروم (Bromine) بالاعتماد على استخدام نواتج تحلية مياه البحر التي يتم هدرها وتصريفها في البحر.

أكد الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، حرص مصر على استمرار تعميق علاقات الصداقة والتعاون مع اليونان وتعزيزها فى كافة المجالات وتطويرها، لاسيما فى ظل النقلة النوعية التي تشهدها حالياً، وتأسيساً على الروابط التاريخية الممتدة والقرب الجغرافي الذى أسهم في توسيع نطاق المصالح المشتركة. حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 58 مليونا و129 ألف خدمة مجانية بـ36 يوما أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 58 مليون و129 ألفا و698 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الخميس 5 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي. حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 58 مليونا و129 ألف خدمة مجانية بـ36 يوما وزير الخارجية يؤكد لنظيره اليونانى حرص مصر على استمرار تعميق العلاقات

موقع التنسيق يواصل إتاحة تسجيل الرغبات لمستنفدى الرغبات والمتخلفين عن التقدم

يواصل موقع التنسيق الإلكترونى، إتاحة باب التقدم لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الذين استنفدوا الرغبات، وكذلك الطلاب الذين تخلفوا عن التقدم برغباتهم خلال فترة أعمال المرحلة الثانية للتنسيق، ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى.