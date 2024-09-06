شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: واشنطن وبغداد توصلتا إلى تفاهم حول خطة لانسحاب قوات التحالف من العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شرقاوى الجمعة، 06 سبتمبر 2024 08:41 م

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وكالة رويترز قالت إن واشنطن وبغداد توصلتا إلى تفاهم حول خطة لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق. كما أفادت القناة بأن وكالة رويترز قالت إن خطة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق تتضمن خروج مئات العسكريين بحلول سبتمبر 2025 والبقية بحلول نهاية العام التالي.

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