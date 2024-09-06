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إقبال كبير على معرض أهلا مدارس بمدينة نصر.. وتخفيضات تصل لـ30%.. صور

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القاهرة - سامية سيد - شهد معرض أهلا مدارس الرئيسى في أرض المعارض بمدينة نصر، إقبالا كبيرا من المواطنين، اليوم الجمعة، بعد افتتاحه رسميا مساء أمس الخميس، ويستمر حتى 20 سبتمبر الجاري، من الساعة 11 صباحاً حتى 10 مساء.

واستقبل معرض أهلا مدارس 2024 الرئيسي بمدينة نصر استقبال الجمهور اليوم الجمعة، بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأرض المعارض في مدينة نصر.

ويوفر العارضون المستلزمات المدرسية بأسعار أقل من الأسواق بنسبة تصل إلى 30%  حيث يتضمن المعرض جميع المستلزمات من "ملابس وأحذية وشنط مدرسية وزى مدرسي وكشاكيل وكراسات وأقلام وكل ما يلزم من أدوات بأسعار مخفضة.

إقبال على المعرض
إقبال على المعرض

 

إقبال كبير على المعرض
إقبال كبير على المعرض

 

إقبال كبير على معرض أهلآ مدارس
إقبال كبير على معرض أهلآ مدارس

 

المعرض
المعرض

 


كان  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية  نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، افتتح مساء أمس الخميس معرض أهلا مدارس 2024 الرئيسى بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر، بحضور الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ويوفر  العارضون المستلزمات المدرسية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى تصل إلى 30%.

أهلآ مدارس
أهلآ مدارس

 

تحت رعاية رئيس الوزراء معرض أهلا مدارس
تحت رعاية رئيس الوزراء معرض أهلا مدارس

 

جانب من المعرض
جانب من المعرض

 

شراء الملايس
شراء الملايس

 

شراء مستلزمات المدارس
شراء مستلزمات المدارس

 

مستلزمات المدارس داخل المعرض
مستلزمات المدارس داخل المعرض

 

معرض أهلآ مدارس 2024
معرض أهلآ مدارس 2024

 

معرض أهلا مدارس تحت رعاية رئيس الوزراء
معرض أهلا مدارس تحت رعاية رئيس الوزراء

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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