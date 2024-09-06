شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على معرض أهلا مدارس بمدينة نصر.. وتخفيضات تصل لـ30%.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد معرض أهلا مدارس الرئيسى في أرض المعارض بمدينة نصر، إقبالا كبيرا من المواطنين، اليوم الجمعة، بعد افتتاحه رسميا مساء أمس الخميس، ويستمر حتى 20 سبتمبر الجاري، من الساعة 11 صباحاً حتى 10 مساء.

واستقبل معرض أهلا مدارس 2024 الرئيسي بمدينة نصر استقبال الجمهور اليوم الجمعة، بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأرض المعارض في مدينة نصر.

ويوفر العارضون المستلزمات المدرسية بأسعار أقل من الأسواق بنسبة تصل إلى 30% حيث يتضمن المعرض جميع المستلزمات من "ملابس وأحذية وشنط مدرسية وزى مدرسي وكشاكيل وكراسات وأقلام وكل ما يلزم من أدوات بأسعار مخفضة.



إقبال على المعرض



إقبال كبير على المعرض



إقبال كبير على معرض أهلآ مدارس



المعرض



كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، افتتح مساء أمس الخميس معرض أهلا مدارس 2024 الرئيسى بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر، بحضور الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ويوفر العارضون المستلزمات المدرسية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى تصل إلى 30%.



أهلآ مدارس



تحت رعاية رئيس الوزراء معرض أهلا مدارس



جانب من المعرض



شراء الملايس



شراء مستلزمات المدارس



مستلزمات المدارس داخل المعرض



معرض أهلآ مدارس 2024