مصدر رفيع المستوى: تعنت نتنياهو سيظل عقبة أمام إقرار السلام (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - قال مصدر رفيع المستوى، لقناة "القاهرة الإخبارية" إن تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يظل عقبة أمام أي جهود للهدنة وإقرار السلام.



مصدر رفيع المستوى تعنت نتنياهو سيظل عقبة أمام إقرار السلام

وكشف المصدر، اليوم الجمعة، أن استمرار الفشل العسكري والسياسي الإسرائيلي يدفع حكومة نتنياهو لمزيد من التعنت، وإفشال جهود الوسطاء للتغطية على إخفاقها.

كانت مصر أعربت مؤخرا عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم 2 سبتمبر الجاري، والتي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة.