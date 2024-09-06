ياسمين عز عن الخطوبة: مالهاش لازمة.. هاتوا كريستال بدلًا من الذهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

عبرت الإعلامية ياسمين عز، عن رأيها في فترة الخطوبة قبل الزواج، قائلة، إن احتفالية الخطوبة تكلف العروسين الكثير دون داعي.

ووجهت "عز" خلال برنامجها كلام الناس، المذاع عبر شاشة قناة MBC، مصر، نصيحة للفتيات بأن يشترين كريستال عصفور بدلاً من الذهب في الشبكة.

وأضافت، أن الخطوبة المفروض تتلغي ونخليه كتب كتاب على طول، الخطوبة ولا ليها أي لازمة، ليه الفشخرة؟ ليه نتبهرج بالذهب؟ ما تجيبوا خاتم كريستال عصفور ومحدش هيعرف.

وواصلت: "اللي هيقولي ما أنتي لابسة ألماظ أنا جايباه لنفسي، نجيب حاجة معقولة واللي مقتدر يجيب، أرفقي بخطيبك، ولكن الأغلبية حالة متوسطة والذهب غالي، والخطوبة مش جواز فيه فرق".

كما تسألت من امتى بنلبس فساتين بيضاء في الأفراح؟، محدش بيلبس فستان أبيض غير العروسة إلا إذا كنتي بتكرهيها وعايزة تنكدي عليها، واللي بيلبسوا أبيض أخوات العريس ودايمًا لازقين فيه وبيقهروا العروسة، ركزي في نفسك ومتحطيش مرات أخوكي في دماغك من أولها دي بديهيات.