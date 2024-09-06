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أزهري يفتي بجواز سرقة الغاز والكهرباء.. وتحرك عاجل من الجامعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أصدر الدكتور إمام رمضان الأستاذ بجامعة الأزهر، فتوى مثيرة للجدل، أباح فيها سرقة الماء والكهرباء والغاز.

وقال رمضان في فيديو عبر صفحته على فيسبوك وقناته عبر يوتيوب:"أكرر فتواي التي ذكرتها من قبل بجواز سرقة الماء والغاز والكهرباء"، مستشهدا بقوله تعالى "ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل".

في الوقت نفسه، كشف مصدر مطلع بجامعة الأزهر، أنه الجامعة تتابع عن كثب ما نشره الدكتور إمام رمضان عبر صفحته والتحقق منه، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إنه حال التحقق من فتوى جواز سرقة الماء والغاز والكهرباء ستتم حالة الدكتور إمام رمضان للتحقيق أمام لجنة التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

يذكر أن الدكتور إمام رمضان هو صاحب الواقعة الغريبة التي أثارت الرأي العام بكلية التربية بجامعة الأزهر عام ٢٠١٩، بعدما أجبر طالبين على خلع سرواليهما أمام زملائهما الطلاب في المحاضرة بحجة التعلم.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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