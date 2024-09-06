"الأزهر" تحيل صاحب فتوى جواز سرقة الكهرباء والغاز للتحقيق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

علم "الخليج 365" أن جامعة الأزهر قررت إحالة الدكتور إمام رمضان الأستاذ بكلية التربية إلى التحقيق بعد أن أفتى بجواز سرقة الماء والكهرباء والغاز.

وقال رمضان في فيديو عبر صفحته على فيسبوك وقناته عبر يوتيوب:"أكرر فتواي التي ذكرتها من قبل بجواز سرقة الماء والغاز والكهرباء"، مستشهدا بقوله تعالى "ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل".

وأوضح مطلع بجامعة الأزهر، أنه تم فحص الفيديو الذي نشره الدكتور إمام رمضان عبر صفحته، وتمت إحالته للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



يذكر أن الدكتور إمام رمضان هو صاحب الواقعة الغريبة التي أثارت الرأي العام بكلية التربية بجامعة الأزهر عام ٢٠١٩، بعدما أجبر طالبين على خلع سرواليهما أمام زملائهما الطلاب في المحاضرة بحجة التعلم.