حسام موافي يكشف أسباب التهاب تامور القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أشاد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن مبادرة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة لحماية المصريين من أمراض القلب، لافتا إلى أن الشخص لا يعلم ما يجري داخل جسده.

وأضاف حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما"، المذاع على قناة صدى البلد، أن القلب عبارة 4 صمامات وشريان تاجي ومضخة للدم وشريان الأورطى وهو غلاف وعضلة أيضا.

وشدد موافي على أن القلب يدرس في الجامعات بكتب كبيرة وأبحاث تنشر، منوها أن غلاف القلب هو الحامي لأجهزة وعضلات القلب وهو بمثابة صندوق قوي يسمى (التامور).

وأوضح أن التهاب التامور قد يكون بسبب الفشل الكلوي، وحماية التامور هو حماية الكليتين من أي أمراض تصيبها، خاصة من البراشيم والمضادات الحيوية.