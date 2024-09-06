بكري: تطاول السفهاء على رموز الدين الإسلامي والمسيحي على السوشيال ميديا جريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن التشكيك في رموز الدين الإسلامي والمسيحي عبر منصات التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن تطاول السفهاء على الصحابي عمرو بن العاص جريمة سب وقذف تحتاج إلى عقوبة مشددة رادعة

وأضاف بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد: لا تحدثني عن حرية الرأي في ظل التشكيك في ثوابت العقيدة والدين"، مشيرًا هناك لجان إلكتروني يصرف عليها الخونة وأصحاب الأجندات، بهدف تشكيك المواطنين في كل شيء وطنا ودينا؛ من أجل إسقاط هيبة الدولة.

وتابع مقدم "حقائق وأسرار" على ضرورة تشديد العقوبة على مخالفي التعامل على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة مزدرئي الأديان، معلقا: بعض اللجان تقول إن القدس أيضا ليست حق للعرب، بل ويسيئون للنبي صلى الله عليه وسلم، ويتعدون الحدود في كل شيئ.

وواصل بكري: ومن هو نتنياهو الذي يتحدث عن مصر وشعبها العظيم، من أنت وما هو تاريخك أو تاريخ كيانك؟، سنموت من أجل تراب مصر، ولا يغريكم أنكم استفردتم بالشعب الفلسطيني الأعزل.