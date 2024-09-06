نقيب المأذونين: الحموات وزواج المؤهلات بغير المتعلمين سبب رئيسي في "خراب البيوت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين في مصر، إن الأهل سبب نحو 90% من حالات الطلاق في مصر.

وأضاف "عامر" خلال حواره ببرنامج "كلام الناس"، عبر قناة "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة، أن أم الزوج وأم الزوجة "الحموات" سبب رئيس في "خراب البيوت" في مصر.

وأوضح أن تدخل الأهل وخاصة من قبل السيدات في العلاقات الزوجية لأبنائهم من أهم أسباب الطلاق في مصر.

وعدد نقيب المأذونين أسباب حالات الطلاق الأكثر شيوعًا في المجتمع، بداية من سوء الاختيار منذ البداية، موضحًا: "لا نتبع الاختيار الصحيح، مفيش موازنة بين الزوجين من ناحية المؤهل والتعليم والثقافة".

ولفت إلى ضرورة التكافؤ بين الطرفين من أجل إنجاح الزواج، رافضًا فكرة زواج أصحاب المؤهلات العليا بمن هم دون مؤهلات "غير المتعلمين"، ضاربًا مثالًا بزواج الميكانيكي من زوجة حاصلة على مؤهل عال.

وبين: "المفروض يبقى في تكافؤ بين الطرفين عشان الزواج يستمر. لما يكون ميكانيكي وبيتجوز بكالوريوس، شكرًا، العقلية دي فين؟! والعقلية دي فين؟! أنا بتكلم من واقع الحياة".

وأكمل: "في علاقة من هذه العلاقات ناجحة ومستمرة، مؤهل عالي وهو بدون مؤهل، لكن هو طلع بدماغه لتفكير مراته، وهي نزلت بدماغها لتفكير جوزها، لو فيه تكافؤ بين الطرفين مش هيبقى طلاق".

وأشار عامر إلى أن عدم الوعي والإدراك والفهم بالأمور الزوجية، يعد أحد الأسباب الرئيسية أيضًا في الطلاق.

وتابع: "المشكلة مش في الاثنين إلى هيطلقوا، المشكلة في الأطفال، إحنا بنشوف أطفال شوارع تحت الكباري بتشم وبتشرب مخدرات، ده بسبب انفصال الأب والأم".