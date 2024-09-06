25 صورة ترصد اقبالاً كثيفًا للمواطنين على اليوم الأول لمعرض "أهلا مدارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شهد معرض أهلا مدارس 2024 الرئيسي في مدينة نصر، في يومه الأول اقبالا كثيفا من المواطنين والذي يستمر لمدة أسبوعين في الفترة من 6 الى 20 سبتمبر الجاري.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يومياً للجمهور من الساعة 11 ص وحتى 10 م، بتخفيضات تصل إلى 30%.

وشدد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على وجود رقابة مستمرة من جانب جهاز حماية المستهلك داخل المعرض طوال فترة انعقاده، وكذلك من الجهات الرقابية التابعة للوزارة لضمان توافر كافة السلع والمنتجات اللازمة بكميات وأسعار مناسبة والالتزام بنسب التخفيضات المعلنة.