بكري يعلق على إجبار قوات الدعم في السودان لطفلة سودانية على حفر قبرها بيدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

لم يتمالك النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، نفسه؛ بعد عرض مشاهد من إجبار قوات الدعم السريع في السودان، لطفلة سودانية على حفر قبرها بيدها، وتأثر بشدة، وكادت أن تدمع عيناه من هول المشهد.

انفعل بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، قائلا :"طفلة سودانية أجبرتها قوات الدعم السريع على حفر قبرها بيدها، وهذه الطفلة ضحية بريئة، وهذا المشهد ليس ببسيط، ومن منكم يمكن أن ينام بعد هذا المشهد".

وتابع مصطفي بكري، أن هذا المشهد جزء بسيط مما يحدث في السودان الشقيق، وإذا مضت الأمور على هذا النهج؛ لن يكون هناك سودان.

وخلال الحلقة، عرض الإعلامي مصطفى بكري، مقطع فيديو يوثق إجبار قوات الدعم السريع في السودان لطفلة سودانية على حفر قبرها بيدها.