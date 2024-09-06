"معرفش يسيطر عليه".. حبس مدير مستشفى عقر كلبه سيدة وابنتها الحامل في الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالشيخ زايد، بحبس مدير مستشفى بالشيخ زايد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالتسبب في إصابة سيدة وابنتها الحامل خطأ بعد عقر كلبه لهما في كمبوند بالشيخ زايد.

وأفادت التحقيقات أن كلبا يملكه جار المجني عليهما هاجمهما، وعقرهما، وتم تحديد هوية مالك الكلب.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث لمعرفة تفاصيله، وانتداب خبير من مصلحة الطب البيطري لفحص الكلب طبيا.

وقال المتهم في التحقيقات، إنه أثناء تواجده بالكمبوند وبحيازته كلب من نوع "كوفر أسبانش"، غير مرخص، فوجئ بنباحه على السيدتين وعقرهما، مضيفا أنه حاول منعه لكنه لم يستطع السيطرة عليه، "معرفش يسيطر عليه".

وبالكشف الطبي تبين تعرض “لبنى.م” (56 عامًا)، مصابة بعقر كلب لها في الساق، و"نورهان.ع" (27 عامًا)، مصابة بعقر في الفخذ، واتهمتا جارهما “أحمد.م” مدير مستشفى بامتلاك كلب شرس وعدم إحكام ربطه، ما تسبب في إصابتهما.

وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مالك الكلب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.