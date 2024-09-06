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خلاف على المصاريف.. ميكانيكي يقتل والده في المقطم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالمقطم، التحقيق مع ميكانيكي متهم بقتل والده طعنا؛ سبب خلافات على المصاريف، في منطقة المقطم.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها، والاستماع إلى أقوال الشهود لمعرفة تفاصيلها.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لشخص مقتول في المقطم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعثر على جثة شخص مقتول بعدة طعنات.

وذكرت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة ابن القتيل، ميكانيكي، بسبب خلافات على المصاريف، ألقي القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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