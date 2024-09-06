"البلكونة وقعت بالراجل".. انهيار جزئي بمنزل في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أصيب شخص في انهيار شرفة منزل بمنطقة كفر مناقر مركز بنها محافظة القليوبية اليوم الجمعة.
تلقى مأمور قسم شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانهيار مبنى.
مدير إدارة الدفاع المدني بالقليوبية دفع بفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع مأمور القسم والأجهزة المعنية.
تبين بالفحص المبدئي انهيار شرفة شقة بالطابق الثالث بعقار مكون من أدوار بشارع الكوبري مما أسفر عن إصابة شخص.
شاهد عيان وصف المشهد "البلكونة وقعت بالراجل" وتم نقله إلى مستشفى جامعة بنها للعلاج، وانتدبت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقار.