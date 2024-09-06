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"ولع في صاحبه بنص الشارع".. جريمة مروعة تهز القليوبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد مركز طوخ بمحافظة القليوبية جريمة مروعة أصابت المارة بصدمة وذهول شديدين، مشاجرة بين شخصين أضرم خلالها أحدهما النار في جسد الثاني.

مساء الجمعة تلقى مأمور القسم بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بجوار المعهد الديني.

رئيس وحدة المباحث دفع بقوة من القسم بالتنسيق مع مفتش الفرقة موجها بضبط الجاني وتقديم الدعم للضحية.

التحريات والفحص الأولي توصلا إلى نشوب مشاجرة بين شابين أحدهما لم يكمل السن القانونية، سكب أحدهما مادة بنزين على الثاني وأضرب في جسده النار وسط الشارع.

المصاب يدعى "عمر.م." 17 سنة، أصيب بحروق من الدرجة الثانية نُقل على إثرها إلى مستشفى جامعة بنها للعلاج. قوات الشرطة القت القبض على المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات قديمة بينه وبين المصاب، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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