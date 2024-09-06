4 سيارات إطفاء تجابه نيران شركة جلود في باب الشعرية

تبين بالفحص اشتعال النيران بمقر إداري لشركة جلود في الطابق الخامس لعقار مكون من 15 طابقًا بشارع موسى بن ميمون وسط الجهود رجال الدفاع المدني لمحاصرة مصدر النيران.

محمد يوسف

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