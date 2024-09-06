4 سيارات إطفاء تجابه نيران شركة جلود في باب الشعرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق داخل شركة جلود بباب الشعرية، مساء الجمعة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بميدان الجيش.
دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور القسم.
تبين بالفحص اشتعال النيران بمقر إداري لشركة جلود في الطابق الخامس لعقار مكون من 15 طابقًا بشارع موسى بن ميمون وسط الجهود رجال الدفاع المدني لمحاصرة مصدر النيران.