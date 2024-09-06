شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حالة الطقس خلال شهر سبتمبر.. وموعد انخفاض نسب الرطوبة والان مع تفاصيل الخبر

أسابيع معدودة وينتهى فصل الصيف ويبدأ فصل الخريف، ففصل الخريف هذا العام يبدأ الأحد 22 سبتمبر 2024.

ومع بداية شهر سبتمبر يشهد حالة الطقس تحسن في الأحوال الجوية و تبدأ منخفضات جوية فى طبقات الجو العليا تعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة والتى تعمل على تلطيف الأجواء وتبدأ نسب الرطوبة فى الانخفاض.

تفاصيل طقس سبتمبر

وعن تفاصيل حالة الطقس خلال شهر سبتمبر وموعد انخفاض نسب الرطوبة ،كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن فصل الخريف يبدأ رسميا 22 سبتمبر ومع اقتراب فصل الخريف نبدا تشهد معالم فصل الخريف واهمها مرور المنخفضات الجوية التى تكون فى موجودة فى طبقات الجو العليا ونبدا أيضا نرى السحب المنخفضة والمتوسطة .

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن من أبرز التوزيعات الضغطية التى تؤثر علينا فى فصل الخريف منخفض السودان الموسمى وهو السبب فى السيول والأمطار فى فصل الخريف خاصة إذا تزامن معه منخفض جوى فى طبقات الجو العليا .

وأشارت إلى أن من بين التوزيعات الضغطية التى تؤثر علينا فى الخريف أيضا يأتى امتداد مرتفع العروض الوسطى والذى يعمل على تقليل تأثير منخفض الهند الموسمى ويكون معه كتل هوائية معتدلة .

ولفت إلى أن وجود الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وسيناء من أبرز فرص الأمطار التى تؤثر علينا فى فصل الخريف ونتيجة الطبيعة الجبلية لأماكن الأمطار تتشكل السيول .

وعن أبرز التوزيعات الضغطية التى تؤثر علينا فى هذه الأيام وقبل أسابيع معدودة من بداية فصل الخريف، أشارت غانم إلى أنه يؤثر علينا فى هذه الأيام امتداد مرتفع العروض الوسطى أو المرتفع الأزورى والذى يعمل على اعتدال وانخفاض قيمة درجات الحرارة وتقليل تأثير منخفض الهند الموسمى .

وتابعت : تدريجيا مع بدايات الخريف سنشعر بمزيد من التحسن فى الأحوال الجوية من حيث درجات الحرارة وانخفاض نسب الرطوبة ، ففصل الخريف معروف عنه أنه ربيع جمهورية مصر العربية .

طقس أول أسابيع شهر سبتمبر

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال أول 10 أيام فى شهر سبتمبر، حيث يستمر الطقس حار على أغلب الأنحاء مع وجود انخفاض طفيف فى درجات الحرارة واستمرار ارتفاع نسب الرطوبة .

ويستمر الطقس خلال هذه الفترة ليكون طقس حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً، كما تشهد هذه الفترة رياح معتدلة تنشط أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وخلال هذه الأسبوع أول اسبوع فى شهر سبتمبر تشهد البلاد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (3:2) درجة مئوية اعتبارا من الأربعاء 04 سبتمبر مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.