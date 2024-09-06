شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين: الرئيس السيسى وقف سدا منيعا أمام تنفيذ مخطط "إفراغ" قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد دياب اللوح، سفير دولة فلسطين فى القاهرة أن الدولة الفلسطينية تقدر الدور الذى تقوم به مصر، الشقيقة الكبرى (قيادة وشعبا)، تجاه الشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة، مقدما الشكر لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى وقف سدا منيعا أمام تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين وإفراغ قطاع غزة.



وأعرب السفير الفلسطينى - فى مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية مساء اليوم /الجمعة/ - عن شكره لمصر قيادة وشعبا على هذا الموقف الوطنى القومى الأصيل الذى ثبت ورسخ الوجود الفلسطينى على الأرض الفلسطينية المحتلة، موجها الشكر أيضا للفلسطينيين الصامدين على أرضهم فى قطاع غزة؛ فى ظل الحرب الشرسة القائمة التى تشنها قوات الاحتلال الاسرائيلي، كما قدم التحية والتقدير للسطة الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس الذى قال "لن نترك أرضنا ولن نغادر وطننا".



وأكد سفير دولة فلسطين فى القاهرة أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية "مشرف".. وقال: مصر شريك وليست "وسيطا" للشعب الفلسطيني؛ فهى صاحبة اليد النظيفة فى السجل الكفاحى الوطنى الفلسطينى وقدمت الشهداء والجرحى والأسرى، وخاضت حروبا، وتدعم حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره ونيله استقلاله الوطنى وإقامة دولته المستقلة.



وثمن مواقف الرئيس السيسى الداعمة - بقوة - لرؤية حل الدولتين، لاسيما رؤيته فى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وطنية كاملة على الأراضى التى احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ كمدخل لتوفير وبناء الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل فى المنطقة.



ونوه السفير الفلسطينى بتبرع مصر بمبلغ نصف مليار دولار؛ لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال والعدوان الاسرائيلى فى حرب 2021 على قطاع غزة، حيث باشرت مصر ببناء ثلاث مدن فى قطاع غزة تتضمن مئات بل آلاف الوحدات السكنية لإعادة تسكين المواطنين الفلسطينيين الذين دمرت بيوتهم، وأيضا إعادة تأهيل الشباب الفلسطيني.



وقال إن مصر شيدت بنية تحتية مكتملة لهذه المدن، إلا أن الاحتلال الإسرائيلى - للأسف الشديد وخلال الحرب الشرسة التى يشنها على الشعب الفلسطينى منذ السابع من أكتوبر الماضى - قام بتدمير هذه المدن والشوارع والطرق والبنى التحتية التى شيدتها مصر لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.