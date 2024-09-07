شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين نواب لرئيس هيئة النيابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 377 لسنة، 2024 بعد الإطلاع على الدستور والقانون رقم 117 لسنة 1985، بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وبعد موفقاة المجلس الأعلى للنيابة الإدراية، وبناء ما تم عرضه على وزير العدل، قرار بتعيين 156 نواب لرئيس هيئة النيابة الادارية من الوكلاء العامين الأول، وتعيين 241 وكيلا أول للنيابة الادارية من الوكلاء العامين، وتعيين 247 وكيلا عاما للنيابة الإدارية من كل رؤساء النيابة الإدارية من الفئة أ.