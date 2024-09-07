شكرا لقرائتكم خبر عن الداعية رمضان عبدالرازق يحتفل بعقد قران ابنته بحضور دعاة وعلماء الأزهر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط أجواء من البهجة والسرور، احتفل الداعية الإسلامي الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا بـ الأزهر الشريف، بعقد قران نجلته نوران، علي أحمد سعد، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحضر الحفل عدد كبير من دعاة وشيوخ الأزهر الشريف والإعلاميين، ومنهم الشيخ خالد الجندي، الشيخ محمد أبو بكر، الشيخ يسري عزام، الشيخ محمود الأبيدي، الداعية شريف شحاتة،الشيخ أحمد الصبان والإعلامية لمياء عبد الحميد.



الداعية الإسلامي رمضان عبد الرازق يحتفل بعقد قران نجلته



جانب من الاحتفال



جانب من عقد القران



حفل قران نجلة الداعية الإسلامي الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا بالأزهر الشريف



عقد قران ابنة الداعية الاسلامى رمضان عبد الرازق وسط اجواء من الاحتفالات